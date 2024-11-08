Bayrampaşa Çocuk Korosu TÜYAP Kitap Fuarı'nda Performans Sergiledi

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(İSTANBUL) - Yuvamız Bayrampaşa Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) öğrencisi 25 çocuktan oluşan koro, 41. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda mini bir konser verdi.

41. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılarak stant açan Bayrampaşa Belediyesi, proje, hizmet ve faaliyetlerini ziyaretçilere tanıtıyor.

Fuarın ana teması olan "Çocukluk Şenliktir"e uygun olarak Yuvamız Bayrampaşa ÇEM öğrencisi 25 çocuktan oluşan koro da fuar merkezinde mini bir konser verdi. Türkçe ve İngilizce şarkı performanslarıyla büyük beğeni toplayan Bayrampaşalı minikler, 10 Kasım'da sona erecek fuara renk kattı.