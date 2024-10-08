Bayrampaşa\'da 10 Ton Kaçak Polyester İplik Ele Geçirildi

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 ton polyester iplik ele geçirildi. Piyasa değeri 30 milyon lira olan polyester iplikle ilgili operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince istihbari ve saha çalışmaları sonucunda 30 Eylül 2024 tarihinde Bayrampaşa'da yurda kaçak yollardan getirildiği belirlenen ipliklerin piyasaya sokulacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar devamında belirlenen adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan arama sonucu piyasa değeri yaklaşık olarak 30 milyon lira olduğu tespit edilen 10 ton polyester iplik ele geçirildi.