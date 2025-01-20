Bayrampaşa\'da 11 Mahallede Temizlik Çalışması Başlatıldı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin 11 mahallesinde 11 gün sürecek yeni bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 11 mahallede temizlikle ilgili sorunlar belirlenerek hızlıca çözüme kavuşturulacak.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 11 mahallede 11 gün sürecek yeni bir çalışma başlatan Belediye ekipleri, temizlikle ilgili sorunları belirleyerek hızlıca çözüme kavuşturacak. Mahalle sakinleri ile sohbet ederek onların taleplerini yerinde alan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı, Altıntepsi Mahallesi'nde başlatılan, 11 gün sürecek saha tarama çalışmasını, Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürü Efgan Yaşayan ve Altıntepsi mahalle muhtarı Aycan Vatansever ile birlikte gerçekleştirdi. Saha tarama çalışmasının kalan 10 mahallede de gerçekleştirilerek tamamlanması bekleniyor.