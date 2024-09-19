Bayrampaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

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(İSTANBUL)- 19 Eylül Gaziler Günü Bayrampaşa'da yürüyüş ve törenle kutlandı. Törenin ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, gaziler ve yakınlarını ile kahvaltıda bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla Bayrampaşa'da yürüyüş, ardından da Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Ömür Kösemehmet, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti ve Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından sona erdi.

Törenin ardından ilçedeki gazileri ve yakınlarını kahvaltıda ağırlayan Başkan Mutlu, "Kahraman gazilerimize minnet ve vefa borcumuz var. Tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan gazilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.