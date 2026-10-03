Bayrampaşa'da 20 imitasyon bileziği gerçek sanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa'da girdiği kuyumcuda poşetteki nesneyi silah gibi doğrultup tehdit ettiği çalışandan 20 imitasyon altın bileziği gerçek sanıp çalan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün Yıldırım Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana gelen soyguna ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iş yerine gelen kapüşonlu şüphelinin, poşete koyduğu bir nesneyi silah gibi doğrultarak çalışandan tezgahtaki altınları poşete doldurmasını istediğini belirledi.

Çalışanın poşete koyduğu 20 imitasyon bileziği gerçek sanıp alan şüpheli Necmettin T. kısa sürede yakalandı.

Bilezikleri çalan şüphelinin, sanal bahisten dolayı kısa sürede yüksek miktarda para kaybedip İstanbul'a geldiği, borcunu kapatmak ve yeniden bahis oynamak amacıyla 3 aylık bebeğine takılan altınları eşinden habersiz aldığı, bunları yerine koyabilmek için bu olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"5 milyon lira civarında zararımız olacaktı"

Kuyumcu Kadir Aydın, basın mensuplarına, çalışanı Emir Gülcemal'in soğukkanlı davranıp şüpheliye imitasyon bilezikleri verdiğini anlattı.

Çalışanlarına her zaman can güvenliğini ön planda tutmalarını söylediklerini belirten Aydın, "Arkadaşımız olaya çok soğukkanlı yaklaşıyor. Böyle durumlar için tedbir amaçlı bulundurduğumuz demo altınları veriyor. Şahıs da gerçek altınları aldığını zannederek uzaklaşıyor. Altınlar gerçek olsaydı 5 milyon lira civarında zararımız olacaktı." dedi.

Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğüne kısa sürede şüpheliyi yakaladığı için teşekkür etti.

"Mesleğimizde böyle riskler var"

Emir Gülcemal ise kapüşonlu kişinin içeri girip kendisine silah benzeri bir nesne doğrulttuğunu ifade etti.

Şüphelinin tezgahtaki altınları istediğini dile getiren Gülcemal, "Vitrinimizde tuttuğumuz süs bilezikleri vardı, onları verdim. O da altın zannetti, alıp çıktı. Mesleğimizde böyle riskler var. Bu nedenle sürekli tedbirliyiz." diye konuştu.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.