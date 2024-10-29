Bayrampaşa'da 29 Ekim Coşkusu Haluk Levent Konseri ile Kutlandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 29 Ekim Coşkusu Haluk Levent Konseri ile Kutlandı

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Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını Haluk Levent’in sahne aldığı konserle coşkuyla kutladı. Başkan Hasan Mutlu, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

29.10.2024 10:27  Güncelleme: 10:46
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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını coşkuyla kutladı. 29 Ekim etkinlikleri kapsamında, Adapark Amfi Tiyatro Alanı'nda sanatçı Haluk Levent'in sahne aldığı bir konser düzenlendi. "İzmir Marşı"yla biten coşkulu konserde ANKA'ya konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 101 yıldır dimdik ayakta duran Cumhuriyet değerlerimize bundan sonra da sahip çıkacak Atamızın ilkelerini, bize bıraktığı emanetleri de her zaman yaşatacağız" dedi.

31 Mart'ta yerel yönetimi AKP'den CHP'ye geçen ilçelerden Bayrampaşa'da son yılların en çoşkulu Cumhuriyet kutlamalarından biri gerçekleştirildi. Bayrampaşa Belediyesi'nce, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında Adapark Amfi Tiyatro Alanı'nda sanatçı Haluk Levent'in sahne aldığı bir konser düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, Haluk Levent en sevilen şarkılarıyla Bayrampaşalılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da katıldığı etkinlikte, Başkan Mutlu sahneye çıkarak Haluk Levent'e çiçek takdim etti ve kendisine teşekkürlerini iletti. Başkan Mutlu, "Cumhuriyet Bayramımızı bu özel akşamda bizlerle paylaşan tüm Bayrampaşalılara ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sanatıyla ve yardımlarıyla her daim halkın yanında olan Haluk Levent ve ekibini de saygıyla selamlıyorum," dedi. Konser devam ederken ANKA'ya konuşan Hasan Mutlu, duygularını şöyle ifade etti:

"Önemli günlerimizi coşkuyla kutlamaya özen gösteriyoruz"

"Öncelikle hava üssümüze yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Bu tür hain terör saldırılarının Cumhuriyet değerlerine uymamıza, Cumhuriyet coşkumuzu söndürmeye asla gücü yetmez. Atamızın, ulu önderimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkıyor, her zaman da bu önemli günlerimizi coşkuyla kutlamaya özen gösteriyoruz. Bugün burada tüm Bayrampaşa'nın coşkusuna birlikte şahit oluyoruz. Cumhuriyet demek bağımsızlık demektir. Cumhuriyet egemenliktir. Cumhuriyet sevgidir, insanlıktır. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan ve 101 yıldır dimdik ayakta duran Cumhuriyet değerlerimize bundan sonra da sahip çıkacak Atamızın ilkelerini, bize bıraktığı emanetleri de her zaman yaşatacağız."

Konserin finalinde, Haluk Levent'in seslendirdiği "İzmir Marşı" ile alanı dolduran kalabalık coşku dolu anlar yaşadı. Türk bayraklarının dalgalandığı akşam, Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir atmosferde sona erdi.

Bayrampaşa\'da 29 Ekim Coşkusu Haluk Levent Konseri ile Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da 29 Ekim Coşkusu Haluk Levent Konseri ile Kutlandı - Son Dakika

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