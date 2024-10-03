Bayrampaşa'da Açılış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Açılış Töreni Gerçekleşti

Bayrampaşa\'da Açılış Töreni Gerçekleşti

İBB Başkanı İmamoğlu, Bayrampaşa'da iki kreş, sosyal tesis ve kafe açılışını yaptı. İmamoğlu'na ulaşmaya çalışan bir vatandaş, korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

03.10.2024 20:17
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Bayrampaşa Belediyesinin "Mis's Cafe ve Yuvamız Bayrampaşa Toplu Açılış Töreni" yapıldı.

Arda Turan Spor Kompleksi'nin önündeki alanda düzenlenen programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün iki kreş, sosyal tesis, kafe ve kadın lokalinin açılışının yapıldığını söyledi.

Açılan tesislerin "hayırlı olması" dileğinde bulunan İmamoğlu, "Bu dönem ilçe belediyelerimiz, sosyal belediyeciliğin, demokrat belediyeciliğin ve özellikle dayanışmacı belediyeciliğin en iyi örneklerini verecekler. Bu yönüyle, özellikle hangi partiden olduğuna bakmaksızın, hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın, insanımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet eden anlayışı ortaya koyduğu için, Hasan (Mutlu) Başkan'ımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara kreş, öğrencilere de yurt açtıklarını ve burs verdiklerini anlatan İmamoğlu, "Sen Oku Diye" projesiyle de 300 bin ilkokul öğrencisine ödenek ve kırtasiye yardımı dağıttıklarını belirtti.

Annelere toplu ulaşım için "Anne Kart" verdiklerini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımıza şunu söylüyorum. Belediye başkanımız çok çalışacak. Belediye başkanımızın işi gücü, vatandaşımıza hizmet olacak. Belediye başkanımız sokakta, caddede, pazarda olacak. Belediye başkanı makamında az duracak, sokakta çok gezecek. Parklarda gezecek. İnsan ayırt etmeyecek. Belediye başkanı eğer işini iyi yaparsa, Yaradan'ın huzurunda ifade edeyim ki, eminim ki, en değerli ibadet gibi bir ibadettir. Çünkü insana hizmet, Hakk'a hizmettir."

İmamoğlu ile görüşemeyen kişiye korumalar müdahale etti

Programın ardından bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu ile görüşememesi üzerine makam aracının önünde bağıran kişiye korumalar müdahale etti.

Ağzı kapatılan kişi, daha sonra sivil polisler tarafından alandan uzaklaştırıldıktan sonra yere yığıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Açılış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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