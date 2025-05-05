Bayrampaşa\'da ATM\'lere saldırdılar! Vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bazı bankalara ait 4 ATM kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

İstanbul Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde farklı bankalara ait 4 ATM'nin ekranı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

ATM'ler kullanılamaz hale gelirken, işlem yapmak isteyen vatandaşlar çevredeki başka ATM'lere gitmek zorunda kaldı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Bıyık, mağdur olduklarını belirterek, "Para yatırmaya geldim. Dün yatırdım hatta hiçbir sorun yoktu. 4 ATM bu şekilde. Mağduriyet yaşıyoruz. Bugün hepsi birden kırılmış." diye konuştu.