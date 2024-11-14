Bayrampaşa'da Atölye Yangını

Bayrampaşa'da 2 katlı döküm atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi'ndeki Sarı Dökümcüler Sitesi'nde bulunan atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında atölyenin çatısında hasar oluştu.
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