Bayrampaşa'da Deprem Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Deprem Farkındalık Programı Düzenlendi

Bayrampaşa Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin 2. yılı dolayısıyla afet farkındalık ve anma programı düzenledi. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, toplum temelli afet hazırlığının önemine vurgu yaparak, bireylerin ve ailelerin afetlere karşı kendi kendine yeterli olmaları gerektiğini belirtti.

06.02.2025 14:48
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi'nin 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılı dolayısıyla düzenlediği afet farkındalık ve anma programında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattı. Toplum temelli afet hazırlığının önemine vurgu yapan Kadıoğlu, "Afetlerin ilk 72 saatinde bireyler, aileler ve toplum kendi kendine yetebilmeli" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılında afet farkındalık ve anma programı düzenledi. Programa, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda sunum eşliğinde deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan Kadıoğlu, şunları söyledi:

"Afet hazırlıklarına hep bölge, şehir bazında bakıyoruz. Toplum temelli bir afet hazırlığımız yok. Birey ve aile olarak maalesef bizler afete hazır değiliz. Fakat deprem anında yalnız kalacağız. Bireyler, aileler kendi kendilerine yardım etmek ve kendilerini kurtarmak zorunda kalacaklar. Büyük bir deprem olduğunda, bizi kurtaracak olan birimler de aslında afetzede olacak. Dolayısıyla afetlerin ilk 72 saatinde en azından halkın kendisine yeterli olması gerekiyor. O yüzden devlet ve yerel yönetimler 'toplum tabanlı afet yönetimini' öncelikli kılmalı. Vatandaşı afetin ilk 72 saatine hazırlamamız lazım. Yoksa bunun altından kalkamayız. Çünkü ilk anda devlet de belediyeler de afetzede olacak. Dolayısıyla sadece afet yönetim merkezleri kurmak, arama kurtarma ekipleri hazırlamak yetmez.

"Halkı deprem öncesine, deprem anına ve sonrasına gerçek anlamda hazırlamamız gerekiyor"

"Halkı deprem öncesine, deprem anına ve sonrasına gerçek anlamda hazırlamamız gerekiyor. Beceri eğitimi verilirse deprem olunca kişi 'çök-kapan-tutun' yaparak hayatta kalabilir, deprem bitince kanamalarını kendisi durdurabilir, başkalarına da yardım edebilir. En azından afetin ilk 30 dakikasına vatandaşı hazırlarsak çok önemli bir adım atmış oluruz."

Programın sonunda Mikdat Kadıoğlu'na plaket takdim eden Belediye Başkanı Hasan Mutlu da "Depremler ülkemizin ve kentimizin bir gerçeği. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ülkemizin ortak sorunu olan depreme ortak akılla birlikte çözüm bulmalıyız. Çözüm için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Aksi durumda olası depremlerde yine canımız yanar ve maalesef canlarımızı kaybedebiliriz. Bu vesileyle başta 6 Şubat olmak üzere depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Deprem Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika

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