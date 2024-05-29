Bayrampaşa\'da Dondurucuda Ceset Bulunan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Bayrampaşa'da, bir evdeki dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ı aralarında çıkan kavgada boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hakan Öztürk, ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Öztürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, sanık hakkında "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ek iddianame düzenlenerek dava dosyasıyla birleştirildiği bildirildi.

Celse arasında akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilen sanığın, "tasarlayarak adam öldürme" ve "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçlarına karşı cezai ehliyetinin tam olduğuna dair hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı kaydedildi.

Dosyaya giren evraklara ve birleştirilen iddianameye ilişkin savunması sorulan sanık Öztürk, "Önceki ifadelerim doğrudur, eklemek istediğim başka bir şey yoktur." dedi.

Maktulün babası müdahil Mustafa Kasadar ile ağabeyi Ömer Faruk Kasadar sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Maktulün haksız tahrik oluşturacak herhangi bir davranışta bulunmadığı anlaşıldığından "haksız tahrik indirimi" yapmayan heyet, olaydan önceki ve sonraki davranışları, suçun işleniş biçimi, bir daha suç işlemekten çekineceğine dair olumlu kanaat oluşmamasını dikkat alarak sanık hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Heyet, sanığı maktulün ağabeyi Ömer Faruk Kasadar'a karşı "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar'ın aktardığına göre, maktulün 10 Temmuz 2023'te saat 11.00 sıralarında haber vermeden evden ayrıldığı belirtililiyordu.

Aynı gün maktulün ağabeyi müşteki Ömer Faruk Kasadar'ın telefonuna "Merhabalar Ömer Bey, şu anda Muhammed elimizde. Ayrıntılı bilgi için Android bir telefondan 'Connected2' uygulamasını indirin ve 'Kasadari' diye bir hesap oluşturun. Bunun için 15 dakikan var, hesabı aç ve sana yazmamı bekle." şeklinde mesaj gönderildiği kaydedilen iddianamede, müştekinin kendisine şaka yapıldığı gerekçesiyle bunu ciddiye almadığı ifade ediliyordu.

İddianamede, gece eve gelmemesi üzerine müştekilerin maktulü aradığı ancak ulaşılamadığı aktarılarak, ailesinin maktulün kaçırılmış olabileceği şüphesiyle polise başvurduğu anlatılıyordu.

Müşteki baba Kasadar'ın telefonuna sanık Hakan Öztürk'ün söylediği uygulama indirilip, sanıkla buluşma sağlamak amacıyla görüşülmeye başlandığı kaydedilen iddianamede, müştekilerin iletişime geçmesi sonrası, rehin tuttukları kişiyi 40 bin dolar karşılığında serbest bırakacağını söylediği bildiriliyordu.

İddianamede, ağabey Ömer Faruk Kasadar'ın sanığa 70 bin lira getirebileceğini söylemesi üzerine, sanık Öztürk'ün teklifi kabul ettiği aktarılarak, parayı 12 Temmuz 2023'te Gaziosmanpaşa'daki bir parka bırakmasını istediği, parayı teslim aldıktan sonra maktulü parkın yakınındaki benzin istasyonuna bırakacağını söylediği kaydediliyordu.

Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi alarak parka gittiğine yer verilen iddianamede, müşteki Kasadar'ın parayı parka bıraktıktan sonra sanığın sabaha karşı geldiği ve burada yakalandığı aktarılıyordu.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna yer verilerek, maktulün zehirlenerek öldüğüne ilişkin delil bulunamadığı, vücudun ölüm sonrasında parçalanmış olduğu ve ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği bilgisi veriliyordu.

İlk haksız hareketin sanık Hakan Öztürk'ten geldiğine dikkati çekilen iddianamede, Öztürk'ün "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Yargılamayı yapan mahkeme heyeti 4 Mart'taki duruşmada, maktulün ağabeyinden para isteyen sanık hakkında "yağma" suçundan da suç duyurusunda bulunmasına hükmetmişti.