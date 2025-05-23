Bayrampaşa'da Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

(İSTANBUL) Bayrampaşa'da İSKİ çalışması sırasında göçük altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öğle saatlerinde Bayrampaşa Murat Mahallesi'nde İSKİ'nin çalışmaları sırasında yolda göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ambulansa taşınan ve hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma ekiplerine teşekkür

Olaya ilişkin Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da bir açıklama yaptı. Mutlu, "Bugün Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yolun çökmesi sonucu bir işçimiz göçük altında kaldı. Olayın hemen ardından sağlık ve itfaiye ekiplerimiz hızla müdahale etti ve çok şükür, işçimiz sağ salim kurtarıldı. İşçimizin sağlık durumu şu anda kontrol altında; hastaneye sevk edildi ve yakından takip ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kahramanca müdahalede bulunan ekiplerimize teşekkür ederim."