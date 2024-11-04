Bayrampaşa\'da Pati Park Açıldı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, hayvanseverlerin can dostlarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için Yahya Kemal ve İsmet Paşa parklarına Pati Park açtı. Yahya Kemal Pati Parkı açılışında konuşan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Sahipli yahut sahipsiz tüm hayvanlar bizim için çok değerli. Pati parkları projemizle can dostlarımıza özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Çünkü biz tüm canlıların mutlu olmasını istiyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, köpeklerin özgürce hareket edebileceği pati parklar açıyor. Bu kapsamda Yahya Kemal ve İsmet Paşa parklarında iki Pati Park açıldı. Toplam bin metrekarelik pati parklarda köpekler için oyun alanları, engel parkurları ve suluklar bulunuyor. Geçen ay sahiplendiği Mavi isimli köpeği ile Yahya Kemal Parkı'na gelen Belediye Başkanı Hasan Mutlu, burada köpekleri sevdi ve pati parkın açılışını yaptı. Başkan Mutlu, "Sahipli yahut sahipsiz tüm hayvanlar bizim için çok değerli. Pati parkları projemizle, can dostlarımıza özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Çünkü biz tüm canlıların mutlu olmasını istiyoruz. Pati parklarımızın sayısını daha da arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.