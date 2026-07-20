Bayrampaşa'da Pazar Yerinde Ölüm İhbarı

Bayrampaşa'da kapalı pazar yerinde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocatepe Mahallesi'ndeki Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'nde sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde erkek şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.