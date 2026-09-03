Bayrampaşa'da polis kovalamacası; sürücü yakalandı, diğer şüpheli motosikletle kaçtı
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, ara sokakta park halindeki bir araca çarptıktan sonra kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan diğer şüpheli ise plakasız bir motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı; polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bayrampaşa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Muratpaşa Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 şüpheli kaçmaya başladı. Ara sokakta park halindeki bir otomobile çarpan, ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Diğer şüpheli ise sokak arasında bekleyen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri bir süre inceleme yaptı.
Şüphelilerin kullandığı otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaçan diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da polis kovalamacası; sürücü yakalandı, diğer şüpheli motosikletle kaçtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?