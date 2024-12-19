Bayrampaşa\'da \'Saçım Saçın Olsun Çocuk\' Projesi Başlatıldı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi'nin başlattığı "Saçım Saçın Olsun Çocuk" projesi kapsamında çocuklar saçlarını kanser hastalarına peruk olarak hediye etti. Projeye destek vermek isteyen kadınlar ve çocuklar, 31 Mart 2025'e kadar Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'ne başvurarak saçlarını kestirebilecek.

Bayrampaşa Belediyesi Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi tarafından başlatılan "Saçım Saçın Olsun Çocuk" projesinde bağış yapanların saçları, kanser hastaları için peruk oluyor.

Saçlarını kestirerek projeye destek veren Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi Genel Koordinatörü Handan Aydoğan da herkesi projeye katılmaya davet etti. Projeye destek vermek isteyen kadınlar ve çocuklar, 31 Mart 2025'e kadar Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'ne başvurarak saçlarını kestirebilecekler.

Öte yandan, proje kapsamında lösemi hastası çocukların ve annelerinin yaptıkları el emeği ürünler de yine Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'nde sergilenecek ve ayrıca çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Projeye, Bayrampaşa Berberler Odası ve Kuaförler Esnaf Odası da destek veriyor.