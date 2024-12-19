Bayrampaşa'da 'Saçım Saçın Olsun Çocuk' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 'Saçım Saçın Olsun Çocuk' Projesi Başlatıldı

Bayrampaşa\'da \'Saçım Saçın Olsun Çocuk\' Projesi Başlatıldı

Bayrampaşa Belediyesi, kanser hastaları için saç bağışında bulunmayı teşvik eden 'Saçım Saçın Olsun Çocuk' projesini başlattı. Çocuklar ve kadınlar, 31 Mart 2025'e kadar saçlarını kestirip bağışlayabilecek. Proje kapsamında ayrıca, lösemi hastası çocukların el yapımı ürünleri sergilenecek ve yarışmalar düzenlenecek.

19.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:18
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi'nin başlattığı "Saçım Saçın Olsun Çocuk" projesi kapsamında çocuklar saçlarını kanser hastalarına peruk olarak hediye etti. Projeye destek vermek isteyen kadınlar ve çocuklar, 31 Mart 2025'e kadar Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'ne başvurarak saçlarını kestirebilecek.

Bayrampaşa Belediyesi Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi tarafından başlatılan "Saçım Saçın Olsun Çocuk" projesinde bağış yapanların saçları, kanser hastaları için peruk oluyor.

Saçlarını kestirerek projeye destek veren Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi Genel Koordinatörü Handan Aydoğan da herkesi projeye katılmaya davet etti.  Projeye destek vermek isteyen kadınlar ve çocuklar, 31 Mart 2025'e kadar Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'ne başvurarak saçlarını kestirebilecekler.

Öte yandan, proje kapsamında lösemi hastası çocukların ve annelerinin yaptıkları el emeği ürünler de yine Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'nde sergilenecek ve ayrıca çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Projeye, Bayrampaşa Berberler Odası ve Kuaförler Esnaf Odası da destek veriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da 'Saçım Saçın Olsun Çocuk' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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