Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde Geçici Trafik Kapatılacak - Son Dakika
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Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde Geçici Trafik Kapatılacak

Bayrampaşa\'daki Sağmalcılar Viyadüğü\'nde Geçici Trafik Kapatılacak

Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 kara yolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü'nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

10.06.2024 11:37
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Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 kara yolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü'nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

O-3 kara yolu Aksaray yönünde "Viyadük genleşme derzi" yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 kara yolu ve Metris- Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi'ni kullanıp D-100 kara yoluyla, Hal Kavşağı'ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi. Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 kara yoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahlar kullanılması önerilirken, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde Geçici Trafik Kapatılacak - Son Dakika

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