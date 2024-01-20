Bayrampaşa\'da Silahla Vurulan Genç Kız Yaşamını Yitirdi

Bayrampaşa'da silahla vurulduktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Nazlı Elmas (19), yaşamını yitirdi.

Altıntepsi Mahallesi'nde erkek arkadaşı Eliz K. tarafından 17 Ocak'ta uzi marka makineli silahla vurulan Nazlı Elmas, tedaviye alındığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Nazlı Elmas'ın cenazesinin, bugün ikindi vakti Altıntepsi Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından Beşyüzevler Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Bayrampaşa'da 17 Ocak'ta Eliz K, uzi marka makineli silahla ateş ettiği kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı ağır yaralamış, genç kız hastanede tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerince evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirilen şüpheli, hastanenin çevresinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eliz K, sevk edildiği adliyede tutuklanmış, ifadesinde 4 mermi isabet eden kız arkadaşını şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etmişti.