Bayrampaşa\'da silahlı cinayet!

Bayrampaşa'da silahla başından vurulan 86 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Karadeniz Sokak'ta bir kişinin merdivenden düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Vedat Bekçe (86), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yapılan otopsi işleminde Bekçe'nin silahla başından vurulduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, binada inceleme yaptı.
Polisin konuyla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
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