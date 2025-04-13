Bayrampaşa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Atışalanı istikametinde plakası öğrenilemeyen F.I. idaresindeki cip, aynı yönde seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücülere yardım etmek için duran motosiklet ve otomobile, başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü F.I. ve motosiklet sürücüsü A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen 2 sürücünün cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.