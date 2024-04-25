Bayrampaşa\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, bu adrese düzenlenen operasyonda, 960 gramı sıvı yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ile hap, hassas terazi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile 28 bin 155 lira para ele geçirildi.

Operasyonda A.A, M.A, E.K, C.K, O.C, A.K.Z. ve Y.E.B. gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden O.C'nin 5 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. ve A.K.Z. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.