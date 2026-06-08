Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Bayrampaşa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Kokain Ele Geçirildi
08.06.2026 10:43
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Bayrampaşa'da yapılan operasyonda 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

BAYRAMPAŞA'da uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen otomobile düzenlenen operasyonda 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınarak 5 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüpheli H.A. (28) tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocatepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen otomobile operasyon düzenlendi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 19 adet kalıp halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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