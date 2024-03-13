Bayrampaşa\'daki Şehit Kamil Balkan Camisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Camii ve meydan törenle açıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kente her gün yeni bir eser, hizmet ve proje kazandırdıklarını söyledi.
İlçeyle ilgili bir anısını anlatan İmamoğlu, "Benim çok sevdiğim Bayrampaşa'dayız. Şimdi Bayrampaşalılarla buluşmak çok güzel. Diyeceksiniz ki, 'Her yerde bir anısı var bu insanın ama var, ne yapayım? İBB Başkanı olmadan önce de var. Dilek, senin ablan Bayrampaşa'da oturuyordu değil mi? Gülme. Niye, burada ablandan çıkışta buluşmuştuk, beraber okula gitmiştik. Yani ilk buluşmalarımızdan birini Bayrampaşa'da yaptık. Yalan değil. Ne yapayım yani. Söylemeyeyim mi? Bak, birkaç yerde daha enişte olduk." diye konuştu.
Bayrampaşa'da 2 bin 473 konut ve dükkandan oluşan örnek bir kentsel dönüşüm projesini tamamladıklarını belirten İmamoğlu, "Bugün de Kartaltepe Mahallesi'ne, gördüğünüz meydan, eğitim ve seminer salonlarını kazandırıyoruz. Şehit Kamil Balkan Cami'miz ve yaz aylarında da zemin altı otoparkımız burada hizmete açılacak. Çok az bir işi kaldı. Bu bölgeye değer katacak bir yer haline geldi. Bugün aynı zamanda Bayrampaşa Günışığı Konutları tapu teslim törenini de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, burada Bayrampaşa Günışığı Konutları'nın hak sahiplerine tapularını takdim etti. Ardından İmamoğlu, camide cemaatle öğle namazı kıldı.
İmamoğlu, gazeteci ile tartıştı
İmamoğlu'nun ayrıldığı sırada bir gazeteci, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerini sordu.
İmamoğlu, "Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne?" yanıtını verdi.
Gazetecinin, "Kamuoyunun merak ettiği bir konu, beni rahatsız eden bir durum yok. Danışmanınızın ve şirketinizin genel müdürünün parayla yakalanması bir gazeteci olarak beni rahatsız etti." demesi üzerine İmamoğlu, "Partimizin işi var orada; partimizin detayları açıklama yetkisi de var, açıklayacaktır." cevabını verdi.
Bunun üzerine gazetecinin, "Parti genel merkezi bir makbuz yayımlayamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş." sözleri üzerine İmamoğlu, "Biz öyle avroları sıfırlamayı bilmeyiz. Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir." diye konuştu.
"Belgenin makbuz olarak kabul edilmediğini" söyleyen gazeteciye İmamoğlu, "Avukat mısın? Yargıç mısın?" diye sordu.
"Ulaşılabilir İstanbul için tam yol ileri" programı
İmamoğlu, Şişli'deki bir otelde düzenlenen, "Ulaşılabilir İstanbul için tam yol ileri" programında, kentin ulaşımına dair yaptıklarını ve hedeflerini anlattı.
Ulaşımın, İstanbul'un tarihinde her dönem sorun olduğunu dile getiren İmamoğlu, İstanbul'un, dünyanın aynı anda en çok metro yapan kenti olduğunu kaydetti.
Özel halk otobüslerini İETT çatısı altında birleştirerek, düzensiz otobüs taşımacılığını disiplin altına aldıklarına değinen İmamoğlu, Adalar'da yaşanan fayton sorununu, 170 elektrikli araçla çözüme kavuşturduklarını ifade etti.
Otobüs filosunu 252 metrobüs ve 150 otobüsle yenilemeye başladıklarını anlatan İmamoğlu, şehre 2 bin 918 yeni taksi kazandırdıklarını söyledi.
İmamoğlu, yeni döneme ilişkin hızray ve yeni metro hatları, 7 yeni kent merkezi, yeni nesil yaya ve bisiklet ulaşımı, kara yolu ulaşımında yeni ekspress hatlar ve kavşak düzenlemeleri, yeni nesil deniz ulaşımı, ulaşım sektöründe tam entegrasyon, 2 yeni otogar ve otopark sayısının 2 katına çıkarılması vaatlerini anlattı.
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