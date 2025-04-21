Bayreuth'da Atlıkarınca Kazası: Çok Sayıda Yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bayreuth kentindeki bir festivalde meydana gelen atlıkarınca kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Bayreuth'da düzenlenen Bahar Festivalindeki zincirli bir atlıkarıncada meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kaza sonrası çok sayıda kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.