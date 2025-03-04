Bayrou'dan Avrupa'ya Ukrayna Çağrısı

Güncel

Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını dondurmasının ardından oluşacak açığı telafi etmek amacıyla Avrupalıların "tüm imkanları bir araya getirmesini" istedi.

Bayrou, Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'nin Ukrayna'ya yardımını dondurmasını ele aldı.

Ukrayna'ya yönelik ABD yardımını taşıyan trenlerin durdurulduğunu belirten Bayrou, Kiev hükümetinin mühimmat gibi ihtiyaçları olacağını kaydetti.

Bayrou, ABD'nin Ukrayna üzerindeki yardım elini çekmesiyle oluşacak açığı doldurmak için Avrupa ülkelerinden "tüm imkanlarını toplamasını" isteyerek, "Desteğimizin Ukrayna'nın direnmesini sağlamasını ümit ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirilmişti.