Bayrou'nun Göç İstilasına Yorumuna Tepkiler - Son Dakika
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Bayrou'nun Göç İstilasına Yorumuna Tepkiler

Fransa Başbakanı Bayrou'nun göç konusunda 'istila' yorumu, siyasi tartışmalara yol açtı.

29.01.2025 16:19
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Fransa Başbakanı François Bayrou'nun, Fransızların, göç konusunda bir "istila" hissine kapılmaya yakın olduğu yorumu tepkilere neden oldu.

Bayrou, hafta başında konuk olduğu LCI kanalında, "Belirli bir oranı geçmediği sürece, yabancıların halka yönelik katkısının olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fransa Başbakanı, Fransızların, göç konusunda bir "istila" hissine kapılmaya yakın olduğunu savundu.

Bayrou'nun göçle ilgili bu çıkışı tartışmalara neden olurken, özellikle solcu ve kendi cephesindeki siyasetçiler tarafından eleştirildi.

Sosyalist Partisi (PS) Grup Başkanvekili Boris Vallaud, dün Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda hükümete soru faslı sırasında, Bayrou'yu aşırı sağın söylemini benimsemekle itham etti.

Vallaud, Başbakana yönelik "(Ülkeyi) Aşırı sağın önyargılarıyla yönetmeye devam ederseniz, sonunda aşırı sağ tarafından yönetiliriz ve siz de onların suç ortağı olursunuz." yorumunu yaptı.

Sosyalistler, 2025 bütçesi görüşmelerine gitmeme kararı aldı

Bayrou ise mecliste, Fransız kolonisi Mayotte Adası'nda ve farklı vilayetlerde "göç istilası" yaşandığı fikrini yineledi.

Mayotte Adası'ndaki durumla karşı karşıya olan herhangi birinin "istila" kelimesinin durumu anlatan en uygun sözcük olduğunu idrak ettiğini ifade eden Bayrou, birçok Fransız vilayetinin düzensiz göç dalgalarıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

LCP kanalına konuşan PS Milletvekili Laurent Baumel, Bayrou'nun kullandığı "istila" kelimesinin arkasında durmasının ardından, sosyalistlerin, 2025 bütçesi görüşmelerine gitmeme kararı aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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