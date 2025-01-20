Bayrou: Trump Politikaları Karşısında Avrupa Riskte

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Fransa Başbakanı François Bayrou, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın politikaları karşısında hiçbir şey yapmaması durumunda ezileceklerini ifade etti.

Belediye personelinin yeni yılını kutlamak amacıyla Pau kentine giden Bayrou, burada yaptığı basın açıklamasında, Trump'ın başkanlığında ABD politikalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Bayrou, Trump'la beraber ABD'nin dolar ve sanayi politikasının yanı sıra tüm araştırmaları kontrol altına alarak ve herkesin yatırımlarını elde ederek "baskın politikalar" yürütmeye karar verdiğini belirtti.

Bayrou, "(Bu politikalara karşı) Bir şey yapmazsak, baskı altına alınacağız, ezileceğiz, göz ardı edileceğiz. Bu karar Fransızlar ve Avrupalılar olarak bize bağlı, çünkü Avrupa (Birliği) olmadan bunu yapmak imkansız." diye konuştu.

Çin'in Aralık 2024'te dış ticaret fazlasının yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığına değinen Bayrou, Fransa'nın ve Avrupa'nın önünde ABD ve Çin gibi iki mesele bulunduğunu anlattı.