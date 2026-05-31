Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri Sona Erdi

31.05.2026 22:17
Kumluca'da düzenlenen 4. Baysıfest, yarışmalar ve konserlerle tamamlandı. Eğlenceli anlar yaşandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen ve iki gün süren Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri final yarışmaları, dans gösterileri ve konserle sona erdi.

Ortaköy (Baysı) Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin ikinci gününde, bireysel ve takımlar halinde lastik sapanla hedef vurma, seksek, nasır sökeleme, süngerle kovaya su doldurma, gelep sarma, balık ızgara ve ters ayna final yarışmaları yapıldı.

Bireysel ve takımlar halinde gerçekleştirilen yarışmalarda, yarışmacılar birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Özellikle su üzerine kurulan parkurda başarılı olabilmek için mücadele eden yarışmacıların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalarda takım halinde ve bireysel olarak dereceye girenlere, Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin sponsorları tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ortaköy (Baysı) Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri ve iki gün süren etkinliklerin son derece güzel geçtiğini söyledi.

Dört yıl önce başladıkları Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri yapmalarındaki amacın, geçmiş yaşam kültürlerini yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere bu kültürün aktarılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kaya, "Bu yıl etkinliklerimizin dördüncüsünü gerçekleştirdik. Bir şenlik havasında yaptığımız etkinliklerimize yurt dışından da katılımlar oluyor. Bundan dolayı uluslararası olarak nitelendiriyoruz. İki gün boyunca çok güzel yarışmalar ve etkinlikler yapıldı. Halkımız gönüllerince eğlendi. Gelecek yıllarda daha fazla katılım ve daha farklı etkinliklerle Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri yarışmaların ardından, Tanzanya ve Etiyopya'dan gelen dans ekiplerinin gösterileri ve sanatçı Ümmü Erbil konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
