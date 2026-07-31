Bazı Kediler Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bazı Kediler Yangında Hayatını Kaybetti

Bazı Kediler Yangında Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da çıkan yangında 25 kediden 10'u öldü, itfaiye 13 kediyi kurtardı. Yangının nedeni araştırılıyor.

AVCILAR'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan 25 kediden 10'u öldü. İtfaiye ekipleri 13 kediyi kurtarırken, 2 kedi ise terastan atladı. Çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yanan dairenin sahibi, kedilerini kurtarmak için binaya girmek isteyince çevredekiler ve polis ekipleri tarafından güçlükle engellendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Daireden yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken, yangın sırasında ev sahibi Nesibe Şeker'in dışarıda olduğu ve evde 25 kedi bulunduğu öğrenildi. İtfaiye, çatı katındaki yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara ve alt katlara sıçramasını önledi. Bu sırada olay yerine gelen Nesibe Şeker, içeride mahsur kalan kedilerini kurtarmak için binaya girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredekiler, Şeker'i güçlükle engelledi.

KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Yangın sırasında bazı kediler pencere ve balkonlara çıkarak yardım bekledi. Kedilerden ikisi dördüncü kattan atladı. Bu kedilerden biri park halindeki bir otomobilin altına sığınırken, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, sepetli merdiven kullanarak 13 kediyi kurtardı. Kedilerin bir bölümü taşıma kafesleriyle indirilirken, bazıları itfaiye erleri tarafından kucakta güvenli alana taşındı. Kurtarılan kediler, geçici olarak yakındaki bir binadaki daireye götürüldü. Kedilerinin kurtarılmasını izleyen Nesibe Şeker'in gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye ekipleri, yangında 10 kedinin dumandan etkilenerek veya alevler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

'APARTMAN PİSLİK KOKUYOR'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Barut, uzun süredir apartmanda yaşanan sorunlardan şikayetçi olduklarını belirterek, "Apartman pislik kokuyor. Bir gün üzerimize bu gelecekti. Suyu açık bırakmış. Şimdi evde 10 kedi var. Apartman kapısını açtım, alevler her tarafı sarmıştı. Sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bazı Kediler Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
Ukraynalı turist, Ayasofya’ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı
Italiano’dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler Italiano'dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler
Eyüpsultan’da oto galeriye silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 20:56:00. #7.12#
SON DAKİKA: Bazı Kediler Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.