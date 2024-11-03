BBC'den Gazze'ye Tarafsızlık Çağrısı - Son Dakika
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BBC'den Gazze'ye Tarafsızlık Çağrısı

237 basın mensubu, BBC'ye Gazze haberlerinde tarafsızlığı sağlama çağrısında bulundu.

03.11.2024 01:16
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İngiltere'de 101 BBC çalışanının da arasında bulunduğu 237 basın mensubu, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye yazdıkları mektupta Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısında bulundu.

Independent'ta yer alan habere göre 237 basın mensubu, Davie'ye yazdığı mektupta Gazze konulu haberlerde İsrail yanlısı bir tutum bulunduğu eleştirisi yaptı.

BBC'yi tarafsız ve korkusuz şekilde Gazze haberlerine yaklaşmaya çağıran imzacılar, BBC'ye bazı alanlarda adımlar atması çağrısı yaparak, İsrail'in Gazze'ye yabancı gazetecileri sokmamasını hatırlattı.

Atılacak adımlar arasında İsrail'in iddialarını kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığını açıkça söylemek, İsrail'in suçlu olduğu noktaları manşetlerde açıkça belirtmek, Gazze konulu haberlerde Ekim 2023 öncesini haberlerdeki bağlama dahil etmek, İsrailli siyasi ve askeri yöneticilere söyleşilerde zorlayıcı sorular sormak da sayıldı.

İmzacılar mesajlarını doğrudan BBC'ye yöneltse de ITV ve Sky gibi önemli İngiliz yayın kuruluşlarına da çağrıda bulundu.

İmzacıların 72'si isminin açıklanmasını isterken 237 basın mensubu arasında 101 BBC çalışanı da yer aldı.

BBC'den mektuba ilişkin yapılan açıklamada Gazze içeriklerinin, kutuplaştırıcı yönüyle haberleştirilmesi en zor konular arasında yer aldığı kaydedildi.

Gazetecilik standartlarının en üst derecede uygulandığı belirtilen açıklamada, kullanılan kelimelerden doğrulamaya kadar haberlerin pek çok süzgeçten geçtiği ifade edildi.

BBC'nin tek bir dünya görüşünü yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail yanlısı olmak ve karşıtı olmakla ilgili neredeyse eşit sayıda şikayet geldiği belirtildi.

Independent'a konuşan imzacılardan birisi BBC'nin tutumuyla ilgili, "6 yaşındaki Hind Receb, yardım için yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Gazze'de ölü bulundu." başlığını hatırlattı.

İmzacı, "Bu tanrının bir işi değildi. Faili İsrail. Bu nedenle açıkça belirtilmeli ve açıkça öldürüldüğü ifade edilmeliydi." değerlendirmesini yaptı.

Başka bir imzacı ise "Filistinliler her zaman güvenilmeyen kaynak gibi görülürken olayların İsrail versiyonu, İsrail ordusunun yalan söyleme konusundaki güçlü geçmişine rağmen sürekli olarak verildi." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen imzacı, "Mümkünse İsrail'i manşetten çıkarmayı ve hava saldırısının sorumlusu hakkında şüphe uyarmayı tercih ediyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Medya, Gazze, Dünya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBC'den Gazze'ye Tarafsızlık Çağrısı - Son Dakika

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