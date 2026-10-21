BBC, iki yıllık 500 milyon sterlinlik tasarruf için kanallarını ilkbaharda kapatacak

BBC, iki yıllık 500 milyon sterlinlik tasarruf için kanallarını ilkbaharda kapatacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBC, salı günü BBC Three ve BBC Scotland kanallarını ilkbaharda kapatacağını açıkladı. Şirketin kararı, iki yıl içinde 500 milyon sterlin (669 milyon ABD doları) tasarruf sağlamayı amaçlayan planın bir parçası olarak duyuruldu.
LONDRA, 21 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan BBC binası, 20 Ekim 2026.
İngiliz kamu yayıncısı BBC salı günü yaptığı açıklamayla ilkbahar aylarında BBC Three ve BBC Scotland kanallarını kapatacağını duyurdu. Kararın iki yıl boyunca 500 milyon sterlin (669 milyon ABD doları) tutarında tasarruf sağlama planı kapsamında alındığı belirtildi. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?