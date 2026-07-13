BBP'den Adalet Vurgusu

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma hakkında, "Adaletin gecikmiş olması, ondan vazgeçilmesini gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz; hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakmayacak şekilde tesis edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair yazılı açıklama yaptı.

Destici, dosyanın, kamu vicdanında derin izler bıraktığını, milletin yıllardır tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediği en önemli dosyalardan biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Geçmişte soruşturmanın çeşitli aşamalarında dosyanın takipsizlikle sonuçlandırılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Destici, partilerinin, ailelerin ve avukatların hukuki mücadelesi sayesinde dosyanın yeniden değerlendirmeye alındığını belirtti.

BBP Genel Başkanı Destici, soruşturmanın "her türlü spekülasyondan, dış müdahale iddialarından ve istismardan uzak, yalnızca hukuk ve deliller ekseninde yürütülmesinin" büyük önem taşıdığını kaydetti.

"ADALETİN GECİKMİŞ OLMASI, ONDAN VAZGEÇİLMESİNİ GEREKTİRMEZ"

Destici, "İnanıyoruz ki, yürütülmekte olan soruşturma, adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde, maddi gerçek bütün açıklığıyla ortaya çıkacak, adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosya, hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde nihayete erdirilecektir. Adaletin gecikmiş olması, ondan vazgeçilmesini gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz; hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakmayacak şekilde tesis edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Sürecin sonuna kadar hukuk içinde takipçisi olacaklarını vurgulayan Destici, "Temennimiz; maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, yıllardır cevap bekleyen tüm soru işaretlerinin hukuk çerçevesinde açıklığa kavuşturulması ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesidir" açıklamasını yaptı.