BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Genel Merkezinde Eker'e başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Merkezini ziyaret edip çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Mehmet Ali Eker'e yeni görevinde başarılar diledi.
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Merkezini ziyaret etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Merkezini ziyaret ederek Alperen Ocakları çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Mehmet Ali Eker'e yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: ANKA
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