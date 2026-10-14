Destici: Fon soruşturmasında haksız suçlama ve itibar suikastına karşıyız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmasıyla ilgili, "Hiç kimsenin, bu süreç fırsat bilinerek haksız bir şekilde suçlanmasını, bir itibar suikastıyla karşı karşıya kalmasını ve iftiraya uğramasını doğru bulmuyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, suçluların işledikleri suçların bedelini hukuk önünde mutlaka ödemesi gerektiğini söyledi.

Destici, elde edilen paraların mutlaka kuruşuna kadar geri alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışlarsa o faiz de alınmalıdır. 500 bine yakın zarar gören vatandaşımız, parası çalınan vatandaşımız vardır bu vurguncular tarafından. Bunların kayıpları mutlaka ama mutlaka bu vurguncuların vurduğu paralardan karşılanmalıdır. Vurguncuların vurgunlarının maliyeti devlet hazinesinden karşılanmamalıdır. Vurgunu yapanlardan karşılanmalıdır. ve hiçbir ayrım gözetilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında fon soruşturmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaları da doğru bulmadığını dile getiren Destici, somut delil ve belge olmadan kimsenin kimseyi suçlamaması gerektiğini söyledi.

Destici, kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı olduklarını vurgulayarak, "Hiç kimsenin, bu süreç fırsat bilinerek haksız bir şekilde suçlanmasını, bir itibar suikastıyla karşı karşıya kalmasını ve iftiraya uğramasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.