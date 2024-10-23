BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin mesaj Açıklaması

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ndeki (TUSAŞ) terör saldırısına ilişkin, " Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır." ifadesini kullandı.

Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ndeki terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine bombalı ve otomatik silahlarla terör saldırısı gerçekleştirildiğini hem büyük bir üzüntü hem de büyük bir kızgınlıkla öğrendiğini ifade eden Destici, "Öncelikle bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren piyonları ve arkasındaki güçleri lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Bu tür hain saldırılarla Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.