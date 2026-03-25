BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programında konuştu Açıklaması

25.03.2026 16:36
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tanıdıkları ilk günden şehadetine kadar BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında olduklarını belirterek, "Bugün de onun ilkelerinin yanında ve davasının yolundayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin yanındayız." dedi.

Destici, vefatının 17. yılında Yazıcıoğlu'nu için Söğütözü'ndeki bir otelde düzenlenen anma programdaki konuşmasına, Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'i rahmetle anarak başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendileri için sadece bir genel başkan değil, bir yol arkadaşı olduğunu belirten Destici, "Tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık. Bugün de onun ilkelerinin yanında ve davasının yolundayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun siyaseti şahsi çıkarlar için değil, inançları ve değerleri doğrultusunda yaptığını vurgulayan Destici, merhum liderin üniversitelerde başörtüsü özgürlüğü ve Türk dünyasının birleşmesi gibi ideallerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bir hayalim var diyordu, başını örtenle açanın aynı üniversitede kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. 1990'lı yıllarda, 80'li yıllarda evet üniversitelerde kız çocuklarımızın başörtüsüyle, başı açığıyla kardeşçe yaşamasına müsaade etmediler. Zorla başlarını açtırdılar. Ama bugün elhamdülillah zorbalık bitti ve kız çocuklarımız başı açığıyla, başı kapalısıyla kardeşçe üniversitede okuyor. Devlet dairelerinde çalışıyor. Hatta polis ve asker olarak görev yapıyor."

BBP'nin temel karakterinin "samimiyet" olduğunu belirten Destici, Cumhur İttifakı'na dahil olma süreci de dahil olmak üzere tüm kararların istişareyle ve üyelerin iradesiyle alındığını sözlerine ekledi.

Programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Yazıcıoğlu'nun siyasi ve insani vasıflarına vurgu yaptı, şehadetinin 17. yılında kendisini saygı ve özlemle andığını belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
