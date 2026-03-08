BBP Kadınlar Günü’nü Kutladı - Son Dakika
BBP Kadınlar Günü’nü Kutladı

08.03.2026 11:34
Mustafa Destici, Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakları ve şiddetle mücadeleye dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Destici, yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 16 Aralık 1977'de her yıl 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması kararı aldığını anımsattı.

Karara göre, tüm dünyada başta şiddet ve ayrımcılık olmak üzere, insan hakları çerçevesinde kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirten Destici, Batı'nın Gazze'de on binlerce kadın ve çocuğun öldürüldüğü soykırıma sessiz kalmasını "iki yüzlülük" olarak değerlendirdi.

Mustafa Destici, İslam öncesi Türk toplumlarında kadınların erkeklerle eşit haklara sahip bireyler olarak yer almalarının, tarihçiler tarafından Türk Milletinin ayırt edici özelliklerinden biri olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Bir toplumun inanç, ahlak, huzur ve gelişmişlik düzeylerinin, o toplumda kadına verilen önemle ve değerle doğrudan ilişkili olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Mutlu, huzurlu, güvenli bir ülke ve millet olma yolunda yarınlara hazırlanırken göz önünde bulundurmamız gereken en önemli hususlardan biri eğitimde, meslek edinmede, iş hayatında, kamusal alanda, devlette, siyasette ve sosyal alanlarda ayrımcılıkla mücadele etmek olmalıdır. Bunun yanı sıra tüm dünyada ve ülkemizde öncelikli meselelerden biri olduğunu düşündüğümüz, kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele etmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepimiz için utanç nedeni olması gereken, kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, çeteler ve terör suçları için idam ve tahliyesiz müebbet cezaları, muhakkak hukuk sistemimize girmelidir. Ancak bu hassasiyetleri taşıdığımız sürece yarınlara umutla bakabileceğimiz inancıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor sağlıklı ve aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kadınlar Günü, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

