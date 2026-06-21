BBP lideri Destici'den Babalar Günü mesajı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Evladına karakter, ailesine güven, milletine umut veren bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Şehit babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm babalarımıza sağlık ve huzur diliyorum. Babalar, ailemizin direği; milletimizin sessiz kahramanlarıdır."