BBP\'nin Kozan seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Büyük Birlik Partisinin (BBP) seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.
İlçe Seçim Kurulu, BBP'nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.
BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal, bugün İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermişti.
Dilekçede, kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği öne sürülerek adaylığın düşürülmesi istenmişti.
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