BDDK'dan Cep Telefonu Kredilerine Vade Düzenlemesi - Son Dakika
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BDDK'dan Cep Telefonu Kredilerine Vade Düzenlemesi

BDDK, cep telefonu kredilerinde vade sınırlarını 20 bin TL ve 25 bin TL'ye göre belirledi.

05.12.2024 21:01
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(İSTANBUL)- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için vade sınırının 12 ay, fiyatı 20 bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının 3 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK, bugün yaptığı toplantının ardından alınan kararı duyurdu. Yapılan açıklamada, BDDK'nın cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade ve limitlerle ilgili aldığı karara yer verildi. Buna göre, fiyatı 20 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20 Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

BDDK, ayrıca  "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı niteliğinde olması kaydıyla, bahse konu yönetmelik kapsamında "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise, fiyatı 25 bin Türk Lirası ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 25 bin Türk Lirası üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlenmesine, karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BDDK'dan Cep Telefonu Kredilerine Vade Düzenlemesi - Son Dakika

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