BDT Güvenlik Zirvesi Duşanbe\'de Toplandı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi Devletlerin Güvenlik Organları ve Özel Servisler Başkanları Konseyinin 56'ncı toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in, Duşanbe'de düzenlenen BDT üyesi Devletlerin Güvenlik Organları ve Özel Servisler Başkanları Konseyinin 56'ıncı toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda bölgesel güvenliğin sağlanması, uluslararası terörizm, aşırılık, uluslararası örgütlü suçlarla mücadele, BDT ülkelerinin istihbarat servisleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve operasyonel bilgi paylaşımı gibi konuların ele alındığı ifade edildi.

Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının sonunda, BDT ülkelerinin özel servisleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar alındığı ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak faaliyet planının onaylandığı bildirildi.

Öte yandan, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emomali Rahman'ın, BDT üyesi ülkelerin istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Rahman, uluslararası siyasi ortamın karmaşıklığına vurgu yaparak, küresel riskler ve tehditlerin bölgesel güvenlik üzerindeki baskısını giderek artırdığına işaret etti.