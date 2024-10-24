Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir bebeğin oyuncak zile sıkışan parmağı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 17 aylık Emir Talha Ç'nin sağ elinin işaret parmağı evde oyuncak zile sıkıştı.
Bebeğin parmağının şişmesi ve girdiği yerden çıkmaması üzerine ailesi Emir Talha Ç'yi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada bebeğin parmağını sıkıştığı zilden çıkaramayan sağlık görevlileri, itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, zili keserek bebeğin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bebeğin Zile Sıkışan Parmağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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