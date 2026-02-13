Bebekler İçin Fidan Projesi Start Aldı

TÜRK Kızılay, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü arasında 'Bir Bebek Bir Fidan' projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı katıldı. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, dikilen her bir fidanının yeşil vatanı geliştirmesini umut ettiklerini belirterek, projeyi destekleyen paydaşlara teşekkür etti. Bu proje ile 2026 yılı içerisinde doğan her bir bebek adına bir fidan dikilmesinin öngürüldüğünü söyleyen Halil Nacar, "Bu anlamlı protokol ile hem yeni hayatların sevincini doğayla buluşturmayı hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Bu yıl il genelinde doğan bebek sayısı esas alınarak fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizler, mevzuat çerçevesinde istatistiki verilerin paylaşımına katkı sunacak, sağlık kuruluşlarımız aracılığıyla bilgilendirme çalışmalarına destek verecek ve anne-bebek sağlığı ile çevre bilinci arasındaki güçlü bağı topluma anlatacağız" dedi.

'YENİ NESİLLERE YEŞİL VATAN BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Ramazan Saygılı ise Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası boyutta dünyanın her noktasında insani operasyonlar yapan bir iyilik hareketi olduğuna dikkati çekerek, "2025 yılında 7.6 milyon insanımıza afet bilinci, sağlıklı yaşam, aile ve ilk yardım eğitimleri verdik. 2026 yılında da hedefimiz 10 milyon insanımıza bu eğitimleri vermek, bu konularda farkındalık oluşturmaktır. Bizim içinde büyüdüğümüz medeniyette ailenin önemli bir payı olduğunu bilirsiniz. Yarın ki nesillerimize iyi bir gelecek, yeşil bir vatan bırakma adına bu projeyi başlattık. Bu farkındalığı yaparak Türkiye'nin bir numaralı kenti Adana'dan 81 vilayetimize seslenmiş olacağız" diye konuştu.