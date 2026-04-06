BEBKA'dan Yeşil Geçiş Destek Programı

06.04.2026 17:33
BEBKA, yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılığı destekleyen SoGreen programını tanıttı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından "sosyal kapsayıcı yeşil geçiş" (SoGreen) geri ödemeli finansman desteği programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Toplantı Salonu'nda, Dünya Bankası iş birliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'SoGreen' projesi kapsamında yeşil ve kapsayıcı dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınmanın hedeflendiğini kaydetti.

Projesi ile iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini azaltma, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomiye geçiş, atık azaltımı ve geri dönüşüm, kirliliğin önlenmesi ve ekosistemin korunması gibi alanların en az birinde yeşil dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirerek, bununla birlikte eşitlik ve kapsayıcılık ilkesiyle kadınlar ve gençler için istihdam fırsatları yaratılmasının amaçlandığını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Toplam 510 milyon lira bütçeye sahip olan bu program kapsamında, işletmelerimize 2,5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında, faizsiz ve geri ödemeli finansman desteği sağlanacaktır. Program ile bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ'lerin, kaynak verimliliğini artıran, karbon ayak izini azaltan ve sürdürülebilir üretimi esas alan yatırımlarının desteklenmesini amaçlıyoruz. Bununla birlikte, yeşil dönüşüm sürecinin sosyal boyutunu da göz ardı etmiyor, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların istihdamını artırmayı önceliklendiriyoruz.

Bilecik, seramik ve yapı malzemeleri sanayi, mermer ve doğal taş işleme, metal ve makine imalatı ile tarıma dayalı sanayi sektörlerinde önemli bir üretim kapasitesine sahiptir. Bu sektörlerin büyük bölümü enerji ve kaynak yoğun üretim yapısı nedeniyle yeşil dönüşüm açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu nedenle Bilecik'te yeşil dönüşüm yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda sanayimizin rekabet gücünü artıracak stratejik bir dönüşüm alanıdır. Enerji verimliliği, atıkların geri kazanımı, su verimliliği ve düşük karbonlu üretim uygulamaları bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Bu program ile hem işletmelerimizin dönüşüm kapasitelerini güçlendirmeyi hem de bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Bayram, ajansın bugüne kadar sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm alanlarında toplam bütçesi 1,55 milyar lira olan 82 projeye 759 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, karbon ayak izi, su ayak izi ve kaynak verimliliği gibi alanlarda 74 kurum ve kuruluşumuza teknik destek vererek kurumların ve firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

BEBKA Program Yönetim Birimi Başkanı Talha Göktaş'ın bilgilendirme yaptığı toplantıya, BTSO Başkanı Mehmet Ergün, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci ve BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü ile firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

