Bedensel engelli çift, 11 yıldır birbirlerine duydukları sevgiyle hayatlarını sürdürüyor

Afyonkarahisar'da yaşayan bedensel engelli Nazar ile Kutsal Efe çifti, bakımevinde başlayan aşklarını, 11 yıldır birbirlerine duydukları sevgi ve hoşgörüyle ilk günkü gibi sürdürüyor.
Taşpınar Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Kutsal Efe, rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce yürüme yeteneğini kaybetti.
Kütahya'da engelli bakımevine yerleşen Efe, burada bir arkadaşı aracılığıyla 35 yaşındaki Nazar Hanım ile tanıştı.
Birbirlerine aşık olan çift, 11 yıl önce hayatlarını birleştirdi.
Afyonkarahisar'a yerleşen ve her ikisi de akülü araçlarıyla hareket eden çift, devlet desteği ve komşularının yardımıyla geçimlerini sağlıyor.
"Nazar benim yaşam sevincim oldu. Şimdi sevgi doluyum"
Pamuk şeker satan Kutsal Efe, AA muhabirine, görüşmeye başladıkları eşiyle dört yılın sonunda evlenmeye karar verdiklerini söyledi.
Hayatlarında aldıkları en anlamlı kararın evlilik olduğunu aktaran Efe, "Nazar, hep bana inandı ve güvendi. Ben de ona güvendim, sonunda da evlendik. Bizim evliliğimizin sırrı da güven ve anlayış oldu. Çiftlerin birbirini anlaması çok önemli. Her kararımızı ortak alıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz." diye konuştu.
Efe, eşiyle çok güzeler anılar biriktirdiklerini belirterek, "Halimize her zaman şükrediyoruz. İyi ki Nazar'ı tanımışım, iyi ki sevdiğim kadın yanımda. Her zaman birlikteyiz. Daha ben ne isteyebilirim. 'Bu dünyada acaba benden daha mutlu kişi var mıdır?' diye düşünüyorum. Özellikle annem öldükten sonra Nazar benim yaşam sevincim oldu. Şimdi sevgi doluyum." ifadesini kullandı.
Eşini tanıdıkça daha çok sevdi
Nazar Efe de severek evlendiği eşi Kutsal Efe ile mutlu olduğunu dile getirdi.
Eşini tanıdıkça daha çok sevdiğini vurgulayan Efe, "Ailelerimiz ve çevremizdekiler durumumuzdan dolayı evlenmemize olumsuz yaklaştı, ama biz dinlemedik. İyi ki evlenmişiz. Mutluyum, sevgi önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz." dedi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bedensel engelli çift, 11 yıldır birbirlerine duydukları sevgiyle hayatlarını sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?