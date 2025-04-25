Bedrettin Gündeş İçin 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Bedrettin Gündeş İçin 15 Yıl Hapis İstemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi eski basın dairesi başkanı Gündeş'e terör örgütü üyeliğinden ceza isteniyor.

25.04.2025 10:50
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada açıklanan mütalaada, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gündeş ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Gündeş'in terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif yer aldığını ve örgüt mensuplarıyla süreklilik arz eden irtibatının bulunduğunu belirtti.

Sanığın aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan teröristin de olduğu örgüt mensuplarıyla fotoğraflarının bulunduğunu, Gündeş'in 2023'teki bir aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı posterleri önünde poz verdiğini bildiren savcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sanığın, güvenlik güçlerimizce öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine destek amaçlı sözde 'değer ailesi' ziyaretleri gerçekleştirdiğine dair fotoğrafların bulunduğu, bu kapsamda örgüt üyelerinin ve ailelerinin örgütsel bağını güçlendirmek ve örgütten ayrılmalarını engellemek için eylemde veya faaliyette bulunduğu, terör örgütlerince önem atfedilen günlerde, örgüt güdümünde yayın yapan organların çağrısı üzerine gerçekleşen ve örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı, kırsal alanda silahlı faaliyet yürütürken öldürülen Kendal Koçer kod adlı Yusuf Çağlı isimli örgüt mensubunun örgüt çağrısı ile Mersin'deki cenazesine katıldığı tespit edilmiştir."

Gündeş'in örgütle bağlantılarının detaylarına ilişkin tespitleri anlatan savcı, "Sanığın, terör örgütü PKK/KCK kapsamında işlem yapılan 364 kişiyle telefon irtibatının bulunduğu, terör örgütü mensubu kişilerin belediyeye işe alımı konusunda telefon irtibatı bulunduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Savcı mütalaasında, kentin farklı noktalarındaki reklam panolarında 3 yıl önce "Paylaşmanın kavuşmanın kaynaşmanın bayramı" yazılı ve baş harfleri "PKK" olacak şekilde basılan afişlerin Gündeş'in daire başkanı olduğu birimde hazırlandığını belirterek, bunun "bilinçli" yapıldığına yönelik tespitlerin bulunduğunu kaydetti.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcı, mütalaasında şunları kaydetti:

"Sanığın örgüt mensuplarına para transferi gerçekleştirdiğine dair MASAK raporu mevcut olduğu, tüm hususlar birlikte değerlendirdiğinde sanığın PKK/KCK örgüt hiyerarşi içerisinde kendisine yer edindiği ve bu hiyerarşi dahilinde verilen emir ve talimatları tamamen teslimiyet duygusuyla hareket ederek yerine getirdiği ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği ve ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere sanığın süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerinin bulunduğu, sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütünün bir mensubu olarak, örgütün ideolojisi ve stratejisi doğrultusunda hareket ettiği ve tüm dosya kapsamına göre PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Söz verilen Gündeş ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, savunma için süre istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Mersin'de 2022'de Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olan Gündeş, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanmış, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış. İlk duruşmada sanığın, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bedrettin Gündeş İçin 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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