Beijing 20.000 Yeni Enerjili Araç Plakası Dağıtacak

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Beijing belediyesi, otomobili olmayan evlerin araç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20.000 yeni enerjili araç plakası çıkaracağını duyurdu. Ocak ayında da 40.000 plaka tahsis edilmişti.

Beijing Belediyesi Ulaştırma Komisyonu'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre 2025 yılında kentteki toplam binek otomobil plaka kotası 160.000 olarak belirlendi. Bu toplamda yıllık kota sistemi kapsamında 100.000 plaka ve yalnızca yeni enerjili araçlara yönelik 60.000 ek plaka yer alıyor. Yeni çıkarılan plakalar sadece yeni enerjili araçlara yönelik olduğu kaydedildi.

Alınan bu kararla birlikte yıl içinde otomobili olmayan evlere tahsis edilen yeni enerjili araç plakalarının sayısı 118.400'e yükseldi.

Başvuru sahipleri 26 Mayıs'tan itibaren kentin plaka çekiliş sistemine girerek aldıkları puana göre sıralarını kontrol edebilecek. Doğrulanan evlere plaka teyit bildirimi gönderilecek.

Beijing'in trafik yoğunluğu ve hava kirliliğiyle mücadeleye yönelik aldığı önlemler arasında, 2011 yılında başlatılan araç plakası çekiliş sistemi, bundan birkaç yıl sonra getirilen sistemle de yeni enerjili araç kotalarının tahsisi yer alıyor.