Beijing\'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Beijing'in Chaoyang bölgesine bağlı Dongxindian köyünde, köylüler tarafından inşa edilen bir binada Perşembe günü erken saatlerde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı.

Yapılan ön incelemeye göre kaza, bir elektrikli bisikletin alev alması sonucu meydana geldi. Chaoyang bölgesi itfaiye departmanı, saat 3.43 itibarıyla yangının söndürüldüğünü ve 54 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.