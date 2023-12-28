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Beijing'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beijing'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Beijing'in Chaoyang bölgesine bağlı Dongxindian köyünde köylüler tarafından inşa edilen bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yangının nedeni olarak bir elektrikli bisikletin alev alması gösterildi. Chaoyang bölgesi itfaiye departmanı yangının söndürüldüğünü ve 54 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Beijing\'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
28.12.2023 - 09:37,
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Beijing'in Chaoyang bölgesine bağlı Dongxindian köyünde, köylüler tarafından inşa edilen bir binada Perşembe günü erken saatlerde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı.

Yapılan ön incelemeye göre kaza, bir elektrikli bisikletin alev alması sonucu meydana geldi. Chaoyang bölgesi itfaiye departmanı, saat 3.43 itibarıyla yangının söndürüldüğünü ve 54 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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