Beijing'de Dijital Akıllı Enerji Semineri

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen seminerde yurtiçi ve yurtdışından gelen 300'den fazla uzman, dijital ve akıllı teknolojileri kullanarak küresel güç sistemlerinin dönüşüm ve iyileştirilmesini hızlandırmanın yollarını araştırdı.

Perşembe günü Küresel Enerji Karşılıklı Bağlantı Gelişimi ve İşbirliği Örgütü ile Çin Enerji Gazetesi tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde 20'den fazla ülkeden 100'den fazla şirket, üniversite ve araştırma kurumunun temsilcileri bir araya geldi.

Temiz, güvenli, verimli ve akıllı güç sistemleri için kullanılabilecek stratejileri ele alan uzmanlar, yeni bir tür güç ve enerji sistemi inşa etmek için dijital-akıllı dirençli bir elektrik şebekesinin şart olduğunu vurguladı. Uzmanlar, bu şebekenin, küresel bir enerji interneti geliştirmeye yönelik kritik bir yol olduğunu ve enerji altyapısının geleceğinde önemli bir eğilimi temsil ettiğini belirtti.

Küresel Enerji Karşılıklı Bağlantı Gelişimi ve İşbirliği Örgütü, etkinlik sırasında "Dijital-Akıllı Dirençli Güç Şebekeleri" adlı bir kitabın lansmanını da yaptı. Kitapta değişen enerji ortamında elektrik şebekesinin rolü özetlenirken yeni zorluklar ele alınıyor ve küresel enerji sistemlerinin güvenli, temiz, verimli ve sürdürülebilir gelişimini teşvik için Çin'in geliştirdiği çözümler ortaya konuluyor.

Küresel Enerji Karşılıklı Bağlantı Gelişimi ve İşbirliği Örgütü, Çin'in enerji alanında başlattığı ilk uluslararası organizasyon olarak öne çıkıyor. Merkezi Beijing'de bulunan kuruluş, küresel enerji talebinin temiz ve yeşil alternatiflerle karşılanmasına yönelik bir girişimin geliştirilmesini teşvik ediyor.