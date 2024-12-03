Beijing'de Jin Hanedanlığı'na Ait Antik Kent Kapısı Bulundu

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Beijing Arkeoloji Araştırma Enstitüsü, Jin Hanedanlığı'nın (1115-1234) başkenti Zhongdu'ya ait kent kapısı gibi kentte keşfedilen yeni antik kalıntıları tanıttı.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında tanıtımı yapılan ve ilk kez gün yüzüne çıkarılan kent kapısının kalıntıları, Beijing'de bulunan antik kentin düzenini anlama konusunda değerli bir referans sunuyor.

Enstitü araştırmacılarından Ding Lina, "Bu yılki kazı çalışmalarında Jin Hanedanlığı'nın başkentinin dış bölgesinin güneybatı kapısı olan Duanli Kapısı'nın kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bu, aynı zamanda iyi korunmuş, büyük ölçekli nadir mimari bir yapı" dedi.

Jin Hanedanlığı'nın en parlak döneminden itibaren altmış yılı aşkın süre hanedanlığın başkenti olarak hizmet veren Zhongdu, Yuan Hanedanlığı'nın (1271-1368) sonlarına doğru terk edildi.

Enstitü Müdürü Guo Jingning, "Daha önce Zhongdu hakkındaki bilgimiz belgelere ve dağınık arkeolojik bulgulara dayanıyordu. Kapı ve yollar gibi sembol yapıların yokluğu kenti tam olarak anlamamızı engelliyordu" ifadelerini kullandı.

Arkeologlar, kent kapısına ek olarak Zhongdu'nun dış bölgesine ait surlar, hendekler ve drenaj hendeklerinin yanı sıra çanak çömlek, porselen eşyalar, tuğlalar ve kiremitler gibi çok sayıda kalıntı da keşfetti.

Öte yandan Beijing'deki Çin Seddi'nin Jiankou bölümüne ilişkin arkeolojik araştırmalarda da önemli ilerlemeler kaydedildi. Arkeologlar, bu bölümün yerleşim planı, mimari formları, yapı malzemeleri ve inşaat tekniklerini daha fazla inceleme imkanı buldu.

Enstitüde araştırma kütüphanecisi olan Shang Heng'e göre Jiankou bölümünde bugüne kadar bulunan en eski dikili taş gibi keşifler, Çin Seddi'nin inşası ve evrimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.